Options du sujet Imprimer le sujet

-Flo- Sauvetage acrobatique de deux enfants 1 #1

Kollossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 12712 Karma: 6435 Un homme qui réparait une moto entend arriver une voiture hors de contrôle et réalise alors une superbe acrobatie pour sauver deux enfants qui allaient se faire renverser.





Contribution le : Aujourd'hui 23:18:39