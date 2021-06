Options du sujet Imprimer le sujet

Vous navigateur est trop vieux Des gars ivres essaient d'impressionner des filles en frappant une poubelle dans une rue.

Contribution le : Aujourd'hui 09:50:59

Ustost Re: Un gars veut impressionner des filles 0 #4

@Variel a écrit:

D'abord tu les fais rire, ensuite tu les fais…



" Femme qui rit est à moitié dans ton lit " Citation :" Femme qui rit est à moitié dans ton lit "

Contribution le : Aujourd'hui 10:08:30

Skwatek Re: Un gars veut impressionner des filles 1 #5

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 44356 Karma: 21014 Sebmagic : Je n'étais pas allé jusqu'au bout de la vidéo. Du coup, merci, c'est encore mieux. : Je n'étais pas allé jusqu'au bout de la vidéo. Du coup, merci, c'est encore mieux.

Contribution le : Aujourd'hui 10:09:17

Meph974 Re: Des gars veulent impressionner des filles 0 #6

@Skwatek a écrit:

Des gars " ivres " ...



Ils ont l'air d'avoir entre 13 et 15ans! Juste la connerie de la jeunesse qui fait faire des conneries. Citation :Ils ont l'air d'avoir entre 13 et 15ans! Juste la connerie de la jeunesse qui fait faire des conneries.

Contribution le : Aujourd'hui 10:27:16