Koreus Une vieille voiture presque restaurée

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 70712 Karma: 33069 Aie la portière





Nearly Restored Nova Knocked Into Neutral || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 09:55:31

Re: Une vieille voiture presque restaurée

Je poste trop Inscrit: 08/01/2009 15:53 Post(s): 14193 Karma: 5133 Et l'autre avait le nez dedans sans s'apercevoir que la voiture partait…

Contribution le : Aujourd'hui 10:00:02

Re: Une vieille voiture presque restaurée

Je masterise ! Inscrit: 26/11/2007 22:04 Post(s): 4475 Karma: 437 Ça aurait été marrant qu'il en pète une deuxième sous le coup de l'énervement.

Contribution le : Aujourd'hui 10:02:59