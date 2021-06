Un chien veut sauter par-dessus une clôture

Je suis accro Inscrit: 14/10/2011 01:31 Post(s): 627 Karma: 322



@Exotope a écrit:

Citation :

@LeFreund a écrit:

2) vidéo déjà présentée mais j'arrive pas à la retrouver



Mince mais je fais une recherche à chaque fois pourtant!



C'est pas de ta faute elles ont été mal référencée par l'auteur du post, j'ai pas trouvé non plus et je suis sur de l'avoir vue y'a plus ou moins 1 mois Citation :C'est pas de ta faute elles ont été mal référencée par l'auteur du post, j'ai pas trouvé non plus et je suis sur de l'avoir vue y'a plus ou moins 1 mois

Contribution le : Aujourd'hui 13:26:23