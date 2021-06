Au mauvais endroit, au mauvais moment avec le mauvais t-shirt.

Options du sujet Imprimer le sujet

Exotope

Je m'installe Inscrit: 30/12/2020 23:19 Post(s): 159 Karma: 224 Un policier confond un homme innocent avec un fuyard.



(attention, y'a des coups de bâton)

Ze-GIF

Édit : Je n'avais pas vu la réaction du policier lorsqu'il a vu la direction du fuyard changer !!

Il regardait vers sa droite en direction de la rue d'en face et puis d'un coup sa tête se tourne et cible directe le pauvre gars qui se trouve là tranquille avec son téléphone en mode normal, même pas essoufflé Je l'avais déjà vu, mais lol quand même ... le pauvre gars avec le même t-shirt c'est trash pour luiÉdit : Je n'avais pas vu la réaction du policier lorsqu'il a vu la direction du fuyard changer !!Il regardait vers sa droite en direction de la rue d'en face et puis d'un coup sa tête se tourne et cible directe le pauvre gars qui se trouve là tranquille avec son téléphone en mode normal, même pas essoufflé

