Ze-GIF Crash frontale d'une moto à 140 km/h - Gros carambolage sur l'autoroute 2 #1

Ze-GIF

Extreme Speed motorcycle crash - VIEWER DISCRETION ADVISED





Massive Car Pileup, Dramatic Rescue Caught on Dashcam

Contribution le : Aujourd'hui 13:19:51

Jebia Re: Crash frontale d'une moto à 140 km/h 0 #2

Jebia





Edit:



@Ze-GIF Oui c'est le texte qui calme le plus en fait, pas la vidéo Une petite piqure de rappel avant l'été ça peut pas faire de mal. Mais c'est trash quand même.Edit:Oui c'est le texte qui calme le plus en fait, pas la vidéo

Contribution le : Aujourd'hui 13:24:44

Ze-GIF Re: Crash frontale d'une moto à 140 km/h 0 #3

Je m'installe Inscrit: 26/05 17:30:12 Post(s): 158 Karma: 174 @Jebia il s'en est sorti aprés 2 mois de coma, mais ça vie active est belle et bien fini !

Contribution le : Aujourd'hui 13:26:25