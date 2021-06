Une explosion réelle pour simuler une attaque sur un porte-avions de l’US navy

Options du sujet Imprimer le sujet

Je m'installe Inscrit: 26/05 17:30:12 Post(s): 165 Karma: 176 La marine américaine n’avait pas testé la résistance de ses porte-avions depuis 1987. Elle vient de le faire en déclenchant une énorme explosion à côté du fleuron de sa flotte : le USS Gerald R. Ford.







D'autre vues dispo :





Full Ship Shock Trials | U.S. Navy USS Gerald R. Ford (CVN-78)

