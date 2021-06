Se faire braquer ne suffit pas à gâcher un bon repas

Options du sujet Imprimer le sujet

Kollossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 12714 Karma: 6440 Un homme armé débarque sur la terrasse d'un restaurant, et oblige les clients à lui remettre leurs téléphones et bijoux. Ça n'a pas l'air de beaucoup perturber un des clients, qui continue de manger calmement ses ailes de poulet en lui tendant nonchalamment son téléphone.







Je m'installe Inscrit: 26/05 17:30:12 Post(s): 165 Karma: 176

Pendant ce temps là derrière eux, l'autre couple essaient de cacher leurs affaires et le gars en blanc essaie même d'intervenir vers la fin ! Mdr comme il lui tend le téléphonePendant ce temps là derrière eux, l'autre couple essaient de cacher leurs affaires et le gars en blanc essaie même d'intervenir vers la fin !

Je masterise ! Inscrit: 03/03/2009 22:44 Post(s): 4516 Karma: 3097 @Ze-GIF ah oui effectivement il ce lève dans sont dos...

je le voyais manger également je me suis dit il doit être vraiment bon ce restaurant

