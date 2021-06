Options du sujet Imprimer le sujet

Ze-GIF Une roue peut-elle franchir le mur du son (1224 km/h) ? 1 #1

Je m'installe Inscrit: 26/05 17:30:12 Post(s): 170 Karma: 178

We broke the sound barrier!!! (1332 km/h equivalent vehicle speed)



Source de la vidéo We broke the sound barrier!!! (1332 km/h equivalent vehicle speed)

Contribution le : Aujourd'hui 20:47:04