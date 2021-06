Demande d'aide, probléme de machine à laver

Je m'installe Inscrit: 26/05 17:30:12 Post(s): 172 Karma: 185

Bonjour, j'ai besoin de l'aide d'un expert, car je suis vraiment dans la merde !



J'ai ma machine qui n'a pas tourné depuis un bon petit moment, elle fonctionnait super avant !

C'est une Vedette ved1145 de type top (portillon sur le dessus)

Le problème, c'est que le tambour se bloque sur un certain endroit, portillon face à l'ouverture en faite.

Avant je pouvais tourner le tambour facilement sans contrainte, là il se bloque et "frotte" un peu !

J'ai démonté l'aube d'ouverture pour avoir accès au filtre de vidange du tambour et j'y ai retiré plein de petit caillou (je travaille sur les chantiers).... rien de bien méchant voir de trop conséquent pour le roulement, car la machine a toujours fonctionné avec les petits cailloux qui tombaient et que je retirais !



J'ai fait deux machines (pour être sur) et le linge quand je le retirais était juste mouillé, pas lavé !

On entend le moteur tourné et le tambour, j'ai un doute.... on dirait qu'il tourne, mais logiquement à la fin le linge devrait être mouillé de partout, là il me ressort presque sec pour certains vêtements !

Donc j'en déduis qu'il n'a pas tourné.



Pour la vidange j'aimerais bien la faire, mais l'accès qui se trouve normalement en bas du lave linge n'y est pas, il n'y a rien pour la faire !

La notice ne dit rien et je sais qu'il existe des machines avec les vidanges par le dessous genre entonnoir !



La résistance au toucher n'a pas l'air de chauffer et n'a pas de calcaire autour !



Le gros problème, celui que j'aimerais qu'on m'aide, c'est le roulement du tambour, je ne comprends pas pourquoi il ne tourne pas comme il devrait !



Merci d'avance pour votre aide !

Contribution le : Aujourd'hui 13:43:40