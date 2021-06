Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Un influenceur ukrainien essaie de reprendre un iPhone qu'il a donné à une fan 1 #1

Vous navigateur est trop vieux



Citation : Un blogueur ukrainien a donné un iPhone à son jeune fan à la caméra, mais après avoir filmé, il a retiré les "accessoires" des mains de la fille. Ensuite, les mots de sa mère sont :



"Ma fille le regarde constamment sur TikTok, raconte des histoires à tous ses amis, puis il est venu nous voir dans la rue. Pouvez-vous imaginer à quel point elle était heureuse de voir son idole vivre ? Il a donné un cadeau - un iPhone ! Imaginez le choc et la déception de mon enfant ! Un homme n'a tout simplement pas de conscience et rien de sacré. Comment pouvez-vous faire cela à un enfant ?!"



Après cela, la star TikTok a offert 2 000 hryvnias pour le silence. Cela a presque fonctionné. Soit dit en passant, maintenant son TikTok est bloqué, et cet iPhone a coûté plus cher qu'il n'y paraît à première vue.







Je suis accro Inscrit: 19/12/2012 12:11 Post(s): 1250 Karma: 692 Oué après en dehors de cette histoire, ce qui me choque le plus c'est qu'une gamine de 8 ans idolâtre un guignol pareil, ou n'importe quel "influenceur" de réseau social d'ailleurs....



Je ne comprends pas que les parents n'apprennent pas à leurs enfants ce qui est vraiment important.

