WeWereOnABreak On double pas en corse ! 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 29/05/2015 09:41 Post(s): 2949 Karma: 9529



Lien tiktok Un pauvre motard a eu la drôle d’idée de doubler une camionnette en Corse, heureusement un gentil habitant va lui rappeler le code de la route …

Contribution le : Aujourd'hui 17:50:14

CrazyCow Re: On double pas en corse ! 0 #3

Kodak Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 15533 Karma: 21107 Ça serait bien qu'on leur laisse la Corse pendant 5 ans et après qu'ils votent s'ils veulent revenir ou non en France. Je pense que ça en ferait réfléchir quelques uns

Contribution le : Aujourd'hui 18:16:39