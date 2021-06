Je viens d'arriver Inscrit: Hier 22:37:38 Post(s): 1

C'est plutôt rare de voir des images d'une telle qualité. On dirait presque de la synthèse, mais non.. c'est 100%pur, garanti #no filter! Ce banc entier de dauphins a clairement décidé de partager cette danse avec nous, en toute sérénité.. J espère que vous aimerez, et que vous apprecierez comme nous ce beau moment de partage entre espèces !



Contribution le : Hier 23:08:33