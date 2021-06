Options du sujet Imprimer le sujet

Exotope Une tornade a fait de gros dégâts à Lužice, en République tchèque. 1 #1

Les autorités ont estimé le nombre de blessés entre 100 et 150 personnes, mais les rapports de blessures et de dommages continuent d’arriver.





Contribution le : Hier 23:37:57