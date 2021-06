Miami, effonddrement d'un immeuble résidentiel

Options du sujet Imprimer le sujet

JorisPab

Het moment dat de Champlain toren instorten in surfside,Florida..



des news en francais :

https://www.sudouest.fr/international/etats-unis/video-en-floride-un-immeuble-de-12-etages-s-effondre-au-moins-un-mort-3904093.php



