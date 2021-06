Options du sujet Imprimer le sujet

PuliTNT Gros crash durant le rallye safari du Kenya



Crash of Tajveer Rai - Safari Rally Kenya 2021

FMJ65 Re: Gros crash durant le rallye safari du Kenya

Ca aurait pu passer .... Le prochain coup, ils arrondiront un peu le nez de la voiture !

