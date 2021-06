Options du sujet Imprimer le sujet

PuliTNT Marius vous apprend à conduire une voiture...

Inscrit: 20/11/2018

MARIUS petit gars de 8 ans qui conduit tout!!! legaminroutierdu13

Aujourd'hui 10:42:41

Meph974 Re: Marius vous apprend à conduire une voiture...

Je suis accro Inscrit: 22/09/2015 00:35 Post(s): 561 Karma: 347 Pas de réglage de rétro, pas de ceinture, on lui apprend mal les bases, il arrive à voir quelque choses derrière le vole vu sa taille?

Aujourd'hui 11:17:01

Jebia Re: Marius vous apprend à conduire une voiture...

Diabolique Inscrit: 14/10/2011 01:31 Post(s): 666 Karma: 334 (Voila c'etait 3615 my life) Pti joueur je conduisais à 5 ans moi monsieur. Ok c'était un tracteur à la moisson à vitesse de marche mais quand même. Mon jeu préféré était de débrayer d'un coups et de faire tombé les gars qui rangeais les ballots sur le char(Voila c'etait 3615 my life)

Aujourd'hui 11:35:29