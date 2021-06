Un camion percute un cycliste sur une route.

Je m'installe Inscrit: 30/12/2020 23:19 Post(s): 176 Karma: 250

Sur une route près de St-Petersburg, en Russie, un chauffeur a coupé la route à Ruslan Basarov et deux amis qui effectuaient un trek de 100km, à vélo.



*Ruslan souffre d'une fracture à la jambe et de blessures au niveau du bassin.

*Le chauffeur s'est arrêté plus loin et aurait dit: "Ne vous plaignez pas, c'est de votre faute. Je conduisais normalement."

*Il est apparemment autorisé d'emprunter cette route à vélo.



(l'info date de 2015... mais je n'ai rien trouvé en faisant ma recherche Koreus)

