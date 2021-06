Options du sujet Imprimer le sujet

Une twingo démonte une Ferrari

mahad



Bon perso je trouve que ça fait très fake.

Jebia

Jebia

Bon perso je trouve que ça fait très fake.



Non ça va j'ai pas l'impression ? Qu'es ce qui te semble fake ?



Je vais avouer que je m'attendais à voir une twingo mode kit tunning. Mais c'est encore mieux Citation :Non ça va j'ai pas l'impression ? Qu'es ce qui te semble fake ?Je vais avouer que je m'attendais à voir une twingo mode kit tunning. Mais c'est encore mieux

Bouroski

Je suis accro Inscrit: 23/10/2016 22:08 Post(s): 1675 Karma: 1188 Le petit morceau de plastique qui a volé doit couter aussi cher que la twingo XD

FMJ65

FMJ65

Bah, tu laisses un petit billet de 100 balles, histoire de s'arranger à l'amiable sans les papiers !

mahad

mahad

Je sais pas trop, le gars qui filme alors qu'il y a rien d'exceptionnel, la twingo qui attend vachement longtemps avant de s’engager etc.. Citation :Je sais pas trop, le gars qui filme alors qu'il y a rien d'exceptionnel, la twingo qui attend vachement longtemps avant de s’engager etc..

carpet_bombing

Je masterise ! Inscrit: 12/05/2015 11:43 Post(s): 4390 Karma: 2892 La Twingo qui met une raclée a la Ferrari, narmol

