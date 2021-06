Options du sujet Imprimer le sujet

Djoach Sauter en parachute dans une voiture 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 13/08/2008 11:42 Post(s): 3961 Karma: 2195

Skydiving inside a car #Shorts



Un groupe de parachutistes sautent d'un avion à bord d'une voiture décapotable. Skydiving inside a car#ShortsUn groupe de parachutistes sautent d'un avion à bord d'une voiture décapotable.

Contribution le : Aujourd'hui 19:20:19