NVIDIA Canvas est disponible pour tous : transformez vos dessins en photos réalistes grâce à l'IA

La promesse de Canvas : transformer rapidement de simples esquisses en environnements réalistes grâce à la puissance de l'intelligence artificielle et à l'outil GauGAN de peinture en temps réel.



L'app permet de dessiner sommairement un paysage ou un arrière-plan avec une palette des plus basiques. Plusieurs matériaux sont disponibles (herbe, eau, nuages), la gestion des couleurs est proposée, l'outil est simple à prendre en main pour peindre son croquis en seulement quelques secondes.



Dommage que je n'ai pas de carte RTX





Contribution le : Hier 23:43:37