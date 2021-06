Vidéo d'un faux papier complotiste sur le covid qui a fini à la télé

Je suis accro Inscrit: 09/02/2011 15:19 Post(s): 849 Karma: 714





Je pense que c'était sur koreus que je l'avais vu, mais pas moyen de mettre la main dessus. Help please ! C'était la vidéo d'un gars qui montrait étape par étape comment il avait photoshoppé un faux communiqué interne qui disait comment le virus allait être relâché et que les confinements étaient prévus à l'avance. Il avait discrètement planqué sur la feuille un message opaque à 99 % pour qu'on puisse voir plus tard que c'était bien son image en augmentant l'opacité qui révélait le message. Même les infos à la télé, qualitatives comme elles savent l'être, avaient relayé sans vergogne avant que celui qui l'a postée dévoile le pot aux roses.Je pense que c'était sur koreus que je l'avais vu, mais pas moyen de mettre la main dessus. Help please !

