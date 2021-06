Options du sujet Imprimer le sujet

Exotope

Je m'installe Inscrit: 30/12/2020 23:19 Post(s): 179 Karma: 258 Lors d'un match de football opposant le Japon à la Jamaïque, le joueur Takefusa Kubo a tiré entre les jambes de trois joueurs et du gardien avant de marquer.





Takefusa Kubo 4 man nutmeg goal (Japan vs Jamaica)

Contribution le : Aujourd'hui 10:20:04