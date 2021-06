Battlefield 2042

Je m'installe Inscrit: 04/05/2014 14:06 Post(s): 232 Karma: 50

3/10 ? T'es vache



La bande annonce gameplay ne montre pas de gameplay (juste des passages, ça ne veut rien dire) mais la réception est bonne et j’attends d'en savoir plus, mais pour l'instant ça m'a l'air bon, et le 50 contre 1 de vote positif sur la vidéo publique montre que les gens en général, sont plutôt hypés.



Je pense qu'il y a plus de gens qui attendait un battlefield moderne qu'un battlefield futuriste, bien que je ne doute pas qu'il y en ai.

Contribution le : Aujourd'hui 13:18:21