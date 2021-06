Enorme chute lors de la 1ere étape du Tour de France

La loi c'est moi Inscrit: 19/04/2008 16:29 Post(s): 8303 Karma: 1784

abruti spectateur, qui voulait se montrer à la TV, quasi tout le peloton du Tour de France a chuté lors de la 1ère étape du Tour de France, beaucoup de casse...







France tv sport - Oh l'énorme chute dans le peloton ! Une banderole fait tomber Tony Martin et derrière, c'est l'effet domino ! Des dizaines de coureurs se retrouvent au sol !







Vidéo de l’énorme chute sur le #TDF2021









