Options du sujet Imprimer le sujet

Exotope Un automobiliste n'entend pas la sirène des pompiers 1 #1

Je m'installe Inscrit: 30/12/2020 23:19 Post(s): 182 Karma: 264 A un carrefour, un automobiliste inattentif percute un camion de pompier en intervention.



Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 18:26:04