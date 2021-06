Fontaine à eau continu sans énergie

Je suis accro Inscrit: 20/03/2019 10:42 Post(s): 578 Karma: 888

Bonjour Les gars.

J'ai vu une vidéo sur YouTube, une fontaine à eau sans énergie, avec une bouteille d'eau minérale.

Pensez-vous que cela fonctionne réellement ?

Je sais on va me dire test, mais peut-être que l'un d'entre vous à déjà testé ?

Je suis vraiment sceptique...





How To Make Free Energy Water Pump At Home - Free Energy water Pump - Water Pump Without Electricity

Contribution le : Aujourd'hui 19:41:13