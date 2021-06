Options du sujet Imprimer le sujet

AymericCaron Tokyo Revenger 1 #1

Je suis accro Inscrit: 23/06/2020 17:11 Post(s): 1142 Karma: 549 Un animé original dans le genre furyo (gang japonais), je n'avais jamais eu l'occasion de regarder ce genre d'animé et j'adore tout simplement !

La petite touche surnaturelle est bien amenée et sert vraiment l'histoire.



Bref, voilà le premier épisode en VF si vous êtes passé à côté de ce "chef d'oeuvre" :



Episode 1 en VF Tokyo revengers

Contribution le : Aujourd'hui 03:02:58