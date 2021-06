Un professeur canadien construit une scène mobile pour remettre leur diplôme à ses élèves

Kollossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 12741 Karma: 6488



Pour y pallier, un de leurs professeurs a eu l'idée de construire une scène de cérémonie sur sa remorque, et se déplace au domicile de chaque élève pour leur permettre de savourer ce moment symbolique avec leurs proches.



Vidéo de la construction de son projet :







Vidéo d'une remise de diplôme (attention, vidéo TikTok avec musique et voix off automatique irritantes) :







https://www.cbc.ca/news/canada/sudbury/mobile-stage-graduation-day-1.6080767

