Zertyy

#1





"Bird Karma" short film "Bird Karma" short film

Contribution le : Hier 22:39:23

Metamax Re: Bird Karma

@Zertyy

J'ai rarement pris autant de plaisir à regarder une animation.

Bravo aux créateurs !

C'est beau, original et très bien animé.

Merci.

Contribution le : Hier 22:50:24