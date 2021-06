Options du sujet Imprimer le sujet

Olyer Quand un rugbyman assis dans un bus se prend un porche 3 #1

Je suis accro Inscrit: 22/05/2015 14:25 Post(s): 860 Karma: 1097





Après leur sacre en finale de Top 14 contre La Rochelle (18-8), le Samoan Joe Tekori s’est fait quelque peu secouer dans le bus impérial, ce qui n’est pas à son habitude. En général, c'est lui le bus...



Il a rien évidemment, pas d'info pour l'entrée du stade par contre... Après leur sacre en finale de Top 14 contre La Rochelle (18-8), le Samoan Joe Tekori s’est fait quelque peu secouer dans le bus impérial, ce qui n’est pas à son habitude. En général, c'est lui le bus...Il a rien évidemment, pas d'info pour l'entrée du stade par contre...

Contribution le : Hier 23:06:42