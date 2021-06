Options du sujet Imprimer le sujet

Olyer But contre son camp de l'Espagne durant l'Euro 2021

L'incroyable raté du gardien espagnol. Au final sans gravité, l'Espagne remporte le match 5-3 au terme des prolongations.



Nota: début des tirs au but au moment du partage, la France n'a pas réussi à tuer le match comme l'Espagne durant les prolongations

Contribution le : Hier 23:35:45