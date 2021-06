Options du sujet Imprimer le sujet

Exotope Une superbe chenille cornue du noyer. 2 #1

Je m'installe Inscrit: 30/12/2020 23:19 Post(s): 219 Karma: 319 Un très beau spécimen de chenille cornue du noyer (Hickory horned devils). Elle donnera naissance à un papillon royal du noyer (Citheronia regalis).





The Impressive Hickory Horned Devil Caterpillar || ViralHog



(oui, je sais, y'a deux chenilles.)

Contribution le : Aujourd'hui 02:12:31