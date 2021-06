Ce passage qui ne passe pas au rallye du Touquet + carambolage sur l'autoroute

Je m'installe Inscrit: 26/05 17:30:12 Post(s): 222 Karma: 229







Rallye du Touquet 2021 Big Crash 3 cars





Dashcam video shows moment leading up to Hwy. 50 crash Et le cimetière est juste à cotéRallye du Touquet 2021 Big Crash 3 carsDashcam video shows moment leading up to Hwy. 50 crash

Contribution le : Aujourd'hui 11:07:23