Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Un homme violemment attaqué est défendu par son chien 3 #1

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 682 Karma: 1097



Vous navigateur est trop vieux

oie ! Petit conseil : Baissez un petit peu le volume...oie

Contribution le : Aujourd'hui 11:53:36

Olyer Re: Un homme violemment attaqué est défendu par son chien 0 #6

Je suis accro Inscrit: 22/05/2015 14:25 Post(s): 865 Karma: 1101 Exotope

Mais pourquoi changer le son de la vidéo, il pleurait ? Mais pourquoi changer le son de la vidéo, il pleurait ?

Contribution le : Aujourd'hui 12:31:40