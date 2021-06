Options du sujet Imprimer le sujet

-Flo- Faire un tour de magie en direct à la télé derrière un journaliste 4 #1

Kollossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 12744 Karma: 6514 En Israël, un passant profite d'être dans le champ de la caméra derrière un journaliste pour faire un tour de magie en direct à la télé, avec des cartes.





Magic

Contribution le : Aujourd'hui 11:56:28