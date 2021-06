Options du sujet Imprimer le sujet

-Flo- Une chèvre née avec une malformation faciale 1 #1

Kollossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 12744 Karma: 6515



C'est intriguant, mais attention c'est assez dérangeant à regarder (donc âmes sensibles, ne cliquez pas). J'espère au moins que la pauvre bête ne souffre pas.



Afficher le spoil







Ça me vaudra peut-être une place en enfer, mais je trouve que ça lui donne un air de ressemblance avec Guillaume Bats...



Une chèvre est née avec une malformation qui lui a placé ses deux yeux frontalement et lui a donné une bouche étrange.C'est intriguant, mais(donc âmes sensibles, ne cliquez pas). J'espère au moins que la pauvre bête ne souffre pas.Ça me vaudra peut-être une place en enfer, mais je trouve que ça lui donne un air de ressemblance avec Guillaume Bats...

Contribution le : Aujourd'hui 12:14:08