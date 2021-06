Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 Un ours chasse un élan 1 #1

Je poste trop Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 15501 Karma: 12873

Security Camera Captures Bear Chasing Moose || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 19:13:19

papives Re: Un ours chasse un élan 0 #2

J'aime glander ici Inscrit: 26/02/2007 18:55 Post(s): 5770 Karma: 1953 Ce n’est certainement pas un ours qui cavale après l’élan, les ours ne courent pas de cette façon comme les canidés

Contribution le : Aujourd'hui 19:31:04

Wamou Re: Un ours chasse un élan 0 #4

Je masterise ! Inscrit: 20/07/2011 15:33 Post(s): 2184 Karma: 1033

@papives a écrit:

Ce n’est certainement pas un ours qui cavale après l’élan, les ours ne courent pas de cette façon comme les canidés



T'es super fort pour voir ça sur la vidéo.

Même en 1080p je ne distingue que du bruit vidéo et une tache sombre qui file vers la bestiole. Citation :T'es super fort pour voir ça sur la vidéo.Même en 1080p je ne distingue que du bruit vidéo et une tache sombre qui file vers la bestiole.

Contribution le : Aujourd'hui 20:07:47