THSSS Entrainement pour amortir un rocher avec son dos 3 #1

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 684 Karma: 1104 Coach : "Prêt?"

Disciple : "Arouargh"

Coach : "Respires!"

Disciple : *inspire *expire *grimace "Ca pique quand même!!!!"

Contribution le : Aujourd'hui 20:57:58

Exotope Re: Entrainement pour amortir un rocher avec son dos 1 #2

Je m'installe Inscrit: 30/12/2020 23:19 Post(s): 230 Karma: 329 Bravo!



Et pourtant, j'ai l'habitude des compet' d'amortis de rocher avec le dos. Ça c'est un bel amorti!Bravo!Et pourtant, j'ai l'habitude des compet' d'amortis de rocher avec le dos.

Contribution le : Aujourd'hui 21:12:48

Ze-GIF Re: Entrainement pour amortir un rocher avec son dos 0 #3

Je m'installe Inscrit: 26/05 17:30:12 Post(s): 229 Karma: 232 Complétement taré de faire ça...mal géré le gars se déplace une vertébre et fini trétraplégique !

Contribution le : Aujourd'hui 22:01:34