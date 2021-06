Je suis accro Inscrit: 23/06/2020 17:11 Post(s): 1157 Karma: 547

Accusé de pédophilie et de proxénétisme de mineurs, il s'est défendu pendant des années contre des propos diffamants et injurieux...

Il a finit par obtenir justice contre un "journaliste" qui le harcelait quotidiennement ou presque.



UN AN DE PRISON !!!

