Options du sujet Imprimer le sujet

-Flo- Déménager sans main d'oeuvre 2 #1

Kollossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 12750 Karma: 6537 Un déménagement sans main d'oeuvre nécessaire, et plus rapide qu'un déménagement avec main d'oeuvre ! Bon par contre faut prévoir une bonne assurance...







Tags : Déménagement, camion, bâche, carton, toboggan

Contribution le : Aujourd'hui 00:54:16

Olyer Re: Déménager sans main d'oeuvre 0 #2

Je suis accro Inscrit: 22/05/2015 14:25 Post(s): 882 Karma: 1114 Ahahahah, bah pour les bouquins c'est pratique et il n'y a pas de casse.. Hâte de voir le piano prendre le toboggan

Contribution le : Aujourd'hui 01:15:52