Un youtubeur arrêté après avoir essayé de faire voler un chien avec des ballons.

Le youtubeur Gaurav Sharma a été arrêté après la diffusion d'une vidéo dans laquelle on le voit tenter de faire voler son chien "Dollar" à l'aide de ballons de baudruche gonflés à l’hélium.

La vidéo a été supprimée de sa chaine, je n'ai trouvé que cet extrait. Il y a un message d'avertissement mais c'est soft.



Une personne a rattrapé le chien de son balcon avant que la pauvre bête ne s'envole trop haut.



L'association "People for Animals" a porté plainte et entrainé son arrestation pour cruauté envers un animal.



Gaurav Sharmaa a déclaré:

"I admit my mistake, but I personally had taken all the safety measures before flying the video. "

