Olyer

Cette année encore, Romain Ntamack, l'ouvreur du Stade Toulousain surfe sur le Brennus.



Cette année encore, Romain Ntamack, l'ouvreur du Stade Toulousain surfe sur le Brennus. Cette année encore, Romain Ntamack, l'ouvreur du Stade Toulousain surfe sur le Brennus.

Aujourd'hui 01:36:56

Ze-GIF

Je m'installe Inscrit: 26/05 17:30:12 Post(s): 231 Karma: 233

...A oui c'est vrai, La Rocelle a perdu !! Ca devrait être La Rochelle qui surfe, la mer est plus proche qu'à Toulouse !...A oui c'est vrai, La Rocelle a perdu !!

Aujourd'hui 01:52:12