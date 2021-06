Options du sujet Imprimer le sujet

Exotope Un chien met le boxon à un concert. 1 #1

Je m'installe Inscrit: 30/12/2020 23:19 Post(s): 239 Karma: 332 Un chien accroché à une chaise pliante(?) fonce sur un groupe de musique et renverse une guitare ainsi qu'un jeune garçon.



Contribution le : Aujourd'hui 02:17:45