Options du sujet Imprimer le sujet

Exotope Arrêter les pleurs de bébé avec une tranche de fromage + Une barbotte et ses bébés. 1 #1

Je m'installe Inscrit: 30/12/2020 23:19 Post(s): 240 Karma: 333







Une maman



Un bébé reçoit une tranche de cheddar sur la tête et s'arrête de pleurer instantanément.Une maman Barbote brune et ses centaines de bébés.

Contribution le : Aujourd'hui 03:31:01