Koreus Un conducteur s'endort au volant + Un conducteur nourrit des oiseaux 1 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 70779 Karma: 33139 Le conducteur d'un pickup avec une remorque porte voitures s'endort au volant





Truck Driver Takes Towed Cars on Grassy Detour || ViralHog



Un automobiliste donne des frites à des moineaux





Car Driver Feeding Birds French Fries

Contribution le : Aujourd'hui 07:31:00