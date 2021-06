Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Arrêter un taureau avec un lasso 1 #1

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 689 Karma: 1105 Épreuve de Charrería avec un lasso enduit pour qu'il fume un max contre le pommeau de la selle.

Contribution le : Aujourd'hui 11:32:28

FMJ65 Re: Arrêter un taureau avec un lasso 0 #2

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 12325 Karma: 3773 Marrant. On aurait bien aimé voir le taureau !

Contribution le : Aujourd'hui 11:49:00