Logiciel de Control Parental - Fait Maison

Je suis accro Inscrit: 23/06/2020 17:11 Post(s): 1166 Karma: 549 Avertissement : Avertissement : LOGICIEL DÉDIÉ AUX NERDS



Salut !



Eh oui encore un nouveau code !!! Mais pas de visuel cette fois-ci car il est invisible.



Cette fois-ci, j'ai concocté un petit programme plus utile (ou pas) qui permet de verrouiller une session windows et de fermer certaines applications quand un enfant (ou autre) l'utilise afin d'éviter qu'ils ne consultent certains dossiers ou ne naviguent sur certains sites... Le programme déconnecte aussi votre session après un temps d'inactivité paramétrable.



Bref, une sorte de contrôle parental !



Le logiciel analyse les titres des fenêtres tout simplement, ainsi en une fraction de seconde il est capable de savoir ce que consulte l'utilisateur... Une seconde couche de sécurité est également rajouté au déverrouillage de la session (cf. readme)



Initialement la liste des mots et des chemins de dossier à filtrer est vierge.



Citation : • Le readme à lire OBLIGATOIREMENT avant de l'installer : readme.pdf



• Le code est dispo ici : GitHub



• Sa version exécutable ici : OneDrive



• Logiciel indispensable pour l'installation : https://www.7-zip.fr/



