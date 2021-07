Options du sujet Imprimer le sujet

Adr1enb Destruction ratée de feux d'artifice 2 #1

La loi c'est moi Inscrit: 19/04/2008 16:29 Post(s): 8312 Karma: 1795



A Los Angeles, des policiers ont saisi des feux d'artifice qu'ils ont voulu détruire dans la foulée. Sauf que la destruction a été un peu trop puissante...

Contribution le : Aujourd'hui 08:22:56

gazeleau Re: Destruction ratée de feux d'artifice 0 #3

Je masterise ! Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 4059 Karma: 3185 Y a pas à dire on se sent en sécurité avec ces fonctionnaires !

Contribution le : Aujourd'hui 08:53:39