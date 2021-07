Options du sujet Imprimer le sujet

Faux Daft Punk pour la Fête de la musique à Rennes (Les Inachevés)

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 44390 Karma: 21058 Déguisés en Daft Punk, les Inachevés ont organisé un concert sauvage depuis un balcon d’un hôtel du centre-ville de Rennes pour la Fête de la musique.





Arrestation en plein concert illégal en Daft Punk - Rennes - Les Inachevés

